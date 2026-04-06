CRIME

Grafiteiro sofre facadas e homem é baleado durante ataque em Salvador

Caso foi registrado no bairro do Rio Sena

Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:24

Grafiteiro foi vítima de ataque em Salvador Crédito: Reprodução

Dois homens foram vítimas de um ataque no bairro do Rio Sena, no Subúrbio de Salvador, no sábado (4). Uma das vítimas é o grafiteiro Samuel Oliveira, conhecido como Muca. Ele foi esfaqueado e outro homem foi baleado.

Samuel foi encontrado em via pública com marcas de espancamento e corte provocado por arma branca. Ele foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permanece internado. Nas redes sociais, familiares informaram que o estado de saúde ele é grave e pediram orações. O outro homem também foi socorrido ao hospital.