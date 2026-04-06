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Grafiteiro sofre facadas e homem é baleado durante ataque em Salvador

Caso foi registrado no bairro do Rio Sena

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:24

Grafiteiro foi vítima de ataque em Salvador
Grafiteiro foi vítima de ataque em Salvador Crédito: Reprodução

Dois homens foram vítimas de um ataque no bairro do Rio Sena, no Subúrbio de Salvador, no sábado (4). Uma das vítimas é o grafiteiro Samuel Oliveira, conhecido como Muca. Ele foi esfaqueado e outro homem foi baleado. 

Samuel foi encontrado em via pública com marcas de espancamento e corte provocado por arma branca. Ele foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permanece internado. Nas redes sociais, familiares informaram que o estado de saúde ele é grave e pediram orações. O outro homem também foi socorrido ao hospital. 

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. Nenhum suspeito de envolvimento no crime havia sido preso até a noite desta segunda-feira (6). 

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