Grafiteiro sofre facadas e homem é baleado durante ataque em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:24
Dois homens foram vítimas de um ataque no bairro do Rio Sena, no Subúrbio de Salvador, no sábado (4). Uma das vítimas é o grafiteiro Samuel Oliveira, conhecido como Muca. Ele foi esfaqueado e outro homem foi baleado.
Samuel foi encontrado em via pública com marcas de espancamento e corte provocado por arma branca. Ele foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permanece internado. Nas redes sociais, familiares informaram que o estado de saúde ele é grave e pediram orações. O outro homem também foi socorrido ao hospital.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. Nenhum suspeito de envolvimento no crime havia sido preso até a noite desta segunda-feira (6).