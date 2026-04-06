CIDADANIA

Ilha de Itaparica recebe iniciativa de promoção de ciência cidadã e educação ambiental prática

Localizada no Village Itaparica, Escola da Natureza será inaugurada no dia 8 de abril com trilha ecológica, observação da fauna e flora

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:32

A iniciativa busca fortalecer a educação ambiental em Vera Cruz e em toda a Ilha de Itaparica ao conectar teoria e prática Crédito: Afonso Santana/DIVULGAÇÃO

Com a proposta de estimular o conhecimento sobre biodiversidade e ampliar o engajamento da sociedade com o cuidado ambiental, o Village Itaparica inaugura no próximo dia 8 de abril a Escola da Natureza, iniciativa voltada à educação ambiental prática. A programação inclui visitas guiadas em área de Mata Atlântica na Ilha de Itaparica, conectando estudantes, educadores e visitantes a experiências de observação da natureza e reflexão sobre sustentabilidade. Entre os objetivos estão promover a conexão das pessoas com a natureza, difundir boas práticas de sustentabilidade e apoiar a formação de jovens e estudantes.

A experiência será conduzida por educadores ambientais e acontece por meio de uma trilha ecológica de aproximadamente 500 metros dentro do empreendimento, com duração média de uma hora. Durante o percurso, os participantes são convidados a reconhecer exemplares da fauna e da flora locais e a vivenciar momentos de sensibilização ambiental, incluindo uma pausa de contemplação e meditação na ponte do espelho d’água.

De acordo com a gerente de ASG do Village Itaparica Adriana Muniz, a proposta é transformar práticas de sustentabilidade desenvolvidas no empreendimento em uma experiência educativa aberta à sociedade. “A Escola da Natureza é um eixo estruturante da agenda ASG do Village Itaparica, pois transforma práticas internas de sustentabilidade em uma experiência educativa e de impacto coletivo positivo”, afirma.

Durante a visita, os participantes também entram em contato com iniciativas ambientais aplicadas no próprio empreendimento, como práticas de compostagem, gestão de resíduos e valorização da biodiversidade. A expectativa é atender cerca de mil pessoas por ano, entre estudantes, educadores, empresas, turistas e outros grupos interessados.

Segundo Adriana Muniz, a iniciativa busca fortalecer a educação ambiental em Vera Cruz e em toda a Ilha de Itaparica ao conectar teoria e prática. “Ao promover o contato direto com a natureza e estimular reflexões sobre o cuidado com o território, a Escola da Natureza contribui para formar cidadãos mais conscientes e engajados na construção de um futuro mais sustentável para a região”, destaca.

A experiência inclui ainda uma atividade de ciência cidadã com o uso do aplicativo iNaturalist. Durante a trilha, os participantes podem acessar a plataforma escaneando um QR Code instalado na entrada do percurso e registrar imagens de plantas, animais ou fungos que chamem a atenção. Os registros passam a integrar uma base colaborativa global em que usuários ajudam a identificar espécies observadas, contribuindo para o mapeamento da biodiversidade e para iniciativas de pesquisa e conservação ambiental.

A Escola da Natureza funcionará durante todo o ano e atenderá participantes a partir de 7 anos de idade, em grupos de no mínimo 10 e no máximo 60 pessoas. A iniciativa contempla o atendimento gratuito a escolas públicas da região. Para escolas privadas e outros grupos organizados, as visitas são comercializadas, com informações sobre valores disponíveis mediante contato pelo WhatsApp (71) 98475-2501.

Serviço:

O quê: Escola da Natureza - visitação guiada

Início da visitação: 8 de abril

Dias e horários: quartas e quintas, das 9h30 às 16h

Local: BA-001, Rodovia Bom Despacho x Nazaré, 13317 – Conceição

Duração média da visita: cerca de 1 hora

Participação: grupos de 10 a 60 pessoas, a partir de 7 anos

Agendamento: WhatsApp (71) 98475-2501

Sobre o Village Itaparica

O Village Itaparica é um empreendimento no formato de multipropriedade, localizado na ilha de Itaparica, BA. É uma empresa administrada pela Eindom Empreendimentos Imobiliários que, por sua vez, faz parte do grupo Lorinvest, com operações estruturadas em seis eixos estratégicos: transporte e logística, ativos biológicos, soluções financeiras, tecnologia industrial, saúde, e incorporação de multipropriedade, sempre com o compromisso com ASG/ESG e respeitando os mais altos padrões de transparência e sustentabilidade.