SALVADOR

'Guerra' por lugar e banheiro improvisado: ambulantes estão há 10 dias acampados para o Carnaval

Vendedores reservam os pontos de venda no circuito Barra-Ondina

Maysa Polcri

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 05:30

Ambulantes utilizam banheiro improvisado e se protegem como podem do sol Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Falta pouco para que os isopores estejam cheios de bebidas que vão matar a sede de baianos e turistas durante o Carnaval. Por enquanto, eles têm utilidade diferente: abrigam lonas e pedaços de papelão utilizados nos acampamentos montados no Circuito Barra-Ondina. Há 10 dias, grupos vindos de diferentes locais de Salvador reservam seus pontos de venda próximos ao Morro do Gato. Eles não querem perder um dos locais mais disputados na 'guerra por espaço' da maior festa de rua do mundo. >

Chamar a competição por espaço de 'guerra' não é exagero, segundo os próprios ambulantes. O aumento de vendedores licenciados para trabalhar na festa deste ano assustou os trabalhadores, que decidiram marcar seus locais mais cedo que o comum. >

"Não tem lugar para todo mundo. Em anos passados, a gente chegava um ou dois dias antes do pré-Carnaval, dessa vez, antecipamos", conta um vendedor, que espera bater a meta de R$8 mil de lucro na festa. >

Para quem está fora do mercado de trabalho, caso da maioria, vale de tudo para conseguir completar a renda no início do ano. Eles se revezam em turnos de 12 horas, dormem em cabanas improvisadas e transformam parte do morro em banheiro. >

Operação da prefeitura é realizada pelo segundo ano consecutivo Crédito: Divulgação

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), 9.131 vagas foram disponibilizadas para ambulantes trabalharem nas festas populares. Além do Carnaval, entram na lista Lavagem do Bonfim e Festa de Iemanjá. >

O número representa um aumento 6,2% em relação ao ano anterior, quando foram 8.590 vagas. A reportagem procurou a pasta, que não respondeu até esta publicação sobre o acampamento dos ambulantes. >

Troca de turno

Cerca de oito pontos de vendas já estavam com acampamento montados na manhã de segunda-feira (17). Quando a reportagem esteve no local, alguns ambulantes trocavam de turno. Elenice Santos, 57, que mora em Pau da Lima, iria substituir uma casal que dormiu na rua para guardar o ponto da família. >

Eles planejam ficar nas proximidades do Morro do Gato até terça-feira da semana que vem (25). Isso porque o circuito da festa é reduzido no Fuzuê e Furdunço, que acontecem no sábado (22) e domingo (23), durante o pré-Carnaval. Como as atrações não se apresentam em Ondina, só vale a pena ir para lá no período oficial da festa. >

"Vamos ficar aqui no próximo final de semana e depois vamos mudar para Ondina. Lá é mais tranquilo de trabalhar, não é tão cheio como o Morro do Gato. A partir dele, é muito aperto", disse Elenice sobre a estratégia. >

Quando ela chegou para assumir o posto, os termômetros beiravam os 30ºC. A sensação era de ainda mais calor embaixo da lona que a protegia do sol pelo nono dia consecutivo. >

"A gente passa muito sufoco, mas, no final das contas, vale a pena", resumiu. O sentimento é o mesmo de Marcelo, 40, que há 10 anos trabalha como ambulante no Carnaval de Salvador. Sempre no Morro do Gato. "Tem um pessoal que sai daqui e vai para Ondina, mas eu fico. É o melhor lugar para trabalhar na festa. O movimento é grande", explicou. >

Plataforma vai receber ambulantes pelo segundo ano Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O vendedor, que mora em Fazenda Coutos, também reclama da briga por espaço. "Já teve até princípio de confusão e ameaça por conta disso, mas eles se resolveram depois", comentou. No domingo (9), quatro pessoas foram conduzidas até a 14ª Delegacia da Barra, após terem sido flagradas pichando o calçamento da Avenida Oceânica para marcar seus pontos de venda.>

O ato é considerado vandalismo e crime ambiental. Por isso, a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador identificou e reforçou as ações de fiscalização na área. >

Apesar disso, as marcas ainda são visíveis no circuito. Para tentar organizar a venda de bebidas na festa, a Prefeitura montou, pelo segundo ano seguido, a plataforma para receber os vendedores. Serão 400 pessoas credenciadas para atuar na área, um aumento de 25% em relação ao ano passado, quando foram 320 comerciantes.>

Em nota, a Semop informou que não há necessidade dos trabalhadores acamparem no circuito, já que toda a estrutura de suporte será disponibilizada nos dias de festa, incluindo pontos de apoio e áreas específicas para o abastecimento de mercadorias. O órgão reforça que a ocupação antecipada de espaços públicos não é autorizada e afirma que equipes da Prefeitura monitoram a situação para garantir o cumprimento das normas estabelecidas.>

"A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) esclarece que o cadastramento dos ambulantes para o Carnaval de Salvador 2025 seguiu critérios técnicos e transparentes, garantindo a organização do comércio ambulante durante a festa. Neste ano, houve um aumento no número de comerciantes licenciados, medida adotada para equilibrar a demanda e fomentar a geração de renda para trabalhadores informais", declarou.>

Ainda segundo a secretaria, banheiros gratuitos serão disponibilizados para os ambulantes cadastrados em diferentes pontos do circuito, funcionando no contraturno da festa, das 07h às 16h. Os locais são:>

1. Centro – Oríxas Center (lado estacionamento São Raimundo) >

2. Viaduto Menininha do Gantois – Ligação Campo Grande - Canela >

3. Barra – Próximo ao Shopping Barra / antiga Perini >

4. Ondina – Av. Adhemar de Barros / Milton Santos - Praça Camaleão (rotatória UFBA) >

5. Ondina – Rua José Mirabeu Sampaio, 196 (próximo ao Beco do Camarão)>

Outros dois banheiros também serão disponibilizados por patrocinadores:>

6. Ondina – Rua Baependi >