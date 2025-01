FOLIA MOMESCA

Plataforma dos ambulantes vai receber 25% a mais de vendedores neste Carnaval

Obra é destinada ao Circuito Dodô (Barra-Ondina) e contemplará o trecho entre o Morro do Cristo e o Farol da Barra

A plataforma dos ambulantes vai receber 80 vendedores a mais neste Carnaval. Com 400 trabalhadores credenciados, a estrutura terá um aumento de 25% na capacidade em relação a 2024, quando recebeu 320 comerciantes. A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), é destinada ao Circuito Dodô (Barra-Ondina) e contemplará o trecho entre o Morro do Cristo e o Farol da Barra. A pré-folia da festa popular está planejada para o dia 22 de fevereiro.

De acordo com a Semop, foram credenciados 2,5 mil ambulantes para o circuito. Além dos 400 trabalhadores na plataforma, haverá 900 ao longo da Barra e 1,2 mil entre o Morro do Ipiranga e o Monumento Meninas do Brasil, em Ondina.