Saiba quem vai puxar o bloco Os Mascarados no Carnaval deste ano

Artista tem longa carreira na Axé Music e na folia baiana

Monique Lobo

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 16:19

Os Mascarados Crédito: Mauro Akin Nassor

No Carnaval em que se celebra os 40 anos da Axé Music, o bloco Os Mascarados vai ter um novo comandante. Quem puxa o trio do 24º desfile do tradicional bloco da folia baiana é o cantor Tatau.



Tatau Crédito: Divulgação

Os Mascarados vão desfilar no dia 27 de fevereiro, no circuito Dodô (Barra-Ondina). A ministra da Cultura, Margareth Menezes, uma das fundadoras do bloco, será homenageada desta edição e irá dividir o microfone com Tatau.

“Estou honrado e muitíssimo feliz por estar à frente deste bloco, que já deu oportunidade a muitos artistas. São 40 anos da nossa história, do nosso Axé, e vou celebrar com muito entusiasmo. Vou trazer muitas novidades e, é claro, levando a nossa história, que é rica e tenho certeza de que os foliões do bloco vão abraçar com tranquilidade. Teremos novidades no repertório, porque gosto de passear pelo que é moderno, sempre atento ao mercado. Vai ser brilhante”, promete Tatau.

O artista também não esconde a empolgação de estar no trio com Margareth, principalmente em cantar juntos durante o percurso Barra-Ondina. "Será maravilhoso estar ao lado de minha amiga Margareth, pois seguimos os mesmos trilhos. Somos de uma geração muito atenta, respeitosa e que trabalha dentro de uma base cultural e de respeito as raízes. Vou me sentir completamente em casa, feliz e honrado. Estar no Os Mascarados pra mim não tem preço”, festeja o cantor.