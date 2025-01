CONFIRA PREÇOS

Quanto custa curtir o Carnaval em camarotes de Salvador? Pacotes chegam a R$ 19 mil

Queridinho dos famosos, Camarote Salvador assume ponta da lista dos mais caros



Millena Marques

Vitor Rocha

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 02:00

Camarote Salvador Crédito: Divulgação

Para quem busca conforto, shows particulares e espaços de beleza durante os seis dias de festa do Carnaval de Salvador, os camarotes são as opções mais privilegiadas. Os espaços contam com sistemas All Inclusive, open bar, áreas de customização de abadás, salões de beleza e até espaço com profissionais massoterapeutas. Os valores dos ingressos individuais para um único variam de R$ 290 a R$ 4.372,50. Pacotes para seis dias podem chegar a R$ 19.651,50.

De acordo com Joaquim Nery, diretor da vendedora de ingressos para blocos e camarotes Central do Carnaval, as vendas deste ano cresceram 12% em relação ao mesmo período de 2024. Para esta edição da festa, ele espera comercializar 120 mil produtos entre abadás de blocos e camarotes, o que representa 10 mil unidades a mais em comparação ao último Carnaval.

"Neste ano, temos 12 camarotes, enquanto no ano passado foram 10. Também estamos com 19 blocos, cinco a mais que no último ano. Nesta reta final, a 38 dias da festa, as coisas podem mudar por conta de diversas variáveis, mas a tendência é que essa diferença [12%] se mantenha", declarou.

Ele ainda acrescentou que a variação de preços em relação ao ano passado depende do produto, mas, em geral, houve um pequeno aumento devido à inflação. "Tentamos oferecer preços bem diversificados. Há blocos que custam menos de R$ 200 por dia, enquanto outros chegam a R$ 1.500. Normalmente, também oferecemos pacotes para todos os dias, com descontos que variam de 5% a 10%", explicou.

Confira os valores dos camarotes para o Carnaval 2025:

Camarote Salvador

Conhecido como o camarote dos famosos, o Camarote Salvador é o mais requisitado da festa soteropolitana. Situado no final do circuito Barra-Ondina, o espaço conta com três palcos: Palco Praia, Salvador Club e Palco Mirante. Mais de 60 atrações se apresentarão na edição de 2025, com nomes que variam do axé a música eletrônica.

Com mais de 20 anos no mercado e 10.000 m², o sistema do Camarote Salvador é All Inclusive, com lounges, estúdios de maquiagem, profissionais massoterapeutas, praça de alimentação, espaço gourmet, customização de abadás e Open Bar Premium.

O Camarote Salvador funciona entre a quinta-feira e a terça-feira, das 19h às 6h. A programação contará com shows exclusivos de Ivete Sangalo, Durval Lelys, Nattan, Léo Santana, Alok, Carlinhos Brown, Tomate, Dennis, Péricles, Olodum, Dilsinho e outros. Cada dia terá, em média, 10 atrações.

Os acessos variam de R$ 2.772 (feminino/primeiro dia) e R$ 4.372,50 (masculino/sábado). O Camarote também oferece pacote para os seis dias de R$ 13.975,50 (feminino) e R$ 19.651,50 (masculino). Os canais de vendas são Central do Carnaval e Quero Abadá. Os clientes podem parcelar até 3 vezes sem juros.

Na lista de famosos que já passaram pelo espaço, que fica situado no fim do circuito Barra-Ondina, estão Bruna Marquezine, Caio Castro, Agatha Moreira, Aline Riscado, José Loreto, Mari Gonzalez e Nicolas Prattes.

Camarote Brahma

Situado no Clube Espanhol, em Ondina, em frente ao Morro do Gato, o Camarote Brahma também tem serviço Al Inclusive. O Open Bar conta com whisky premium, vodka premium, gin premium, cerveja Brahma e um paredão de chopp, além de bebidas não alcoólicas: energético, refrigerante, tônica e água.

A praça de alimentação oferece um buffet assinado por chefes de cozinha, restaurante, lanchonetes e marcas renomadas da Bahia. Com horário de funcionamento de quinta a terça-feira, das 19h até 4:30h, a lista de atrações conta com nomes como Bell Marques, Timbalada, Léo Santana, Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Menos É Mais, Cláudia Leitte e mais.

Os acessos ao Camarote Brahma custam entre R$ 1.375 (feminino/primeiro dia) e R$ 2.519 (masculino/sábado). Há a possibilidade de comprar casadinhas (um feminino + um masculino), que variam entre R$ 2.200 e R$ 3.504, kit individual para três dias de R$ 3.593,70 (feminino) e R$ 4.514,40 (masculino) e kit para todos os dias, de R$8.563,50 (feminino) e R$ 10.780 (masculino). Foliões podem parcelar até 6 vezes sem juros.Onde comprar: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Camarote Club

Localizado no Clube Espanhol, em Ondina, o Camarote Club conta com serviço All Inclusive, Open Bar e Open Food, espaços de beleza, customização e massagem. Na line-up, predominam o axé e o pagode baiano. A lista de atrações tem nomes como Bell Marques, Léo Santana, Timbalada, Tony Salles, Xanddy Harmonia, Nattan, Safadão e Matheus e Kauan.

Com funcionamento de quinta a terça-feira, das 18h às 5h, os valores variam entre R$ 1.155 (feminino/quinta) e R4 1.695 (masculino/sexta). Os pacotes para todos os dias custam R$ 7.870,50 (feminino) e R$ 9.905,50 (masculino). Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Camarote Villa

Com uma área superior a 5.000 m² e dois mirantes, o Camarote Villa conta com serviços open bar, open food, espaços de beleza e SPA. O espaço é destaque com atrações de sertanejo e música eletrônica. Na line-up de mais de 60 horas de músicas, estão confirmados nomes como Jorge e Mateus, Nattan, Henry Freitas, Simone Mendes, Zé Neto e Cristiano e Matheus Kauan. Bell Marques, Timbalada, Léo Santana e Xanddy Harmonia são os representantes do axé e do pagode baiano na programação.

Os acessos ao Villa variam de R$ 1.351,90 (feminino/quinta) a R$ 1.967,90 (masculino/sexta e sábado). O camarote funciona de quinta a terça. Local de vendas: Quero Abadá. Localização será divulgada em breve.

Camarote Harém

Com uma grade de atrações composta predominantemente por artistas de Axé, o camarote Harém com serviço de bares e alimentação premium durante as 12 horas de cada noite. Também oferece um mirante exclusivo de 180 graus. Passarão pelo espaço os seguintes artistas: Carlinhos Brown, Jau, Psirico, É o Tchan, Cláudia Leitte, Timbalada e Filhos e Jorge.

Os ingressos variam de R$ 799 (unissex/quinta) e R$ 1.449 (unissex/segunda). Os foliões também têm a opção de comprar pacotes com dois abadás, com valores que variam entre R$ 1.498 (sexta e terça) e R$ 2.798 (segunda). Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Camarote Ondina

Indo para sua segunda edição neste ano, o Camarote Ondina oferece Open Bar Premium. Os alimentos, no então, serão comercializados no espaço, que será montado no Atlantic Towers, em Ondina. Timbalada, Escandurras, Filhos de Jorge, Alexandre Peixe, Jau, Olodum e Rogerinho compõem a grade das atrações. O camarote funciona da sexta até a segunda, das 18h às 5h.

Os ingressos variam de R$ 629 (unissex/segunda) a R$ 719 (unissex/sexta e sábado). Os foliões também podem comprar pacotes de dois dias. Estes variam entre R$ 1.163,65 (segunda) e R$ 1.330,15 (sexta e sábado). Locais de compra: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Camarote Planeta Band

Montado no antigo Othon Palace Hotel, em Ondina, o Planeta Band funcionará de quinta a terça, das 18h às 5h. O espaço, com uma área total de 8.000 m², contará com salão de beleza, área para customização de abadás, arena de shows, lounge e sala de bem-estar. Estão na grade de atrações: Péricles, Filhos de Jau, Parangolé, Jau, Luiz Caldas, Olodum, Timbalada, Escandurras e mais.

Os ingressos variam entre R$ 570 (quinta) e R$ 740 (sábado) na opção Open Bar. O pacote com todos os dias custa R$ 4,001,01. Os acessos All Inclusive custam entre R$ 740 (sexta) e R$ 960 (sábado). O pacote All Inclusive com todos os dias da festa custa R$ 5.145.

Camarote Baiano

Novidade para o Carnaval de 2025, o Camarote Baiano 2025 estará localizado na Barra, no quarteirão onde fica o Hotel Monte Pascoal, incluindo o Centro de Convenções do hotel. O espaço funcionará durante os seis dias de festa, com 12 horas de música em cada dia. Conta com espaço de beleza, praça de alimentação, arena de shows, mirante panorâmico e Open Bar Premium.

A grade de shows conta com nomes da música como Pabllo Vittar, Margareth Menezes, Alline Rosa, Daniela Mercury, Bailinho de Quinta, Gerônimo, Carla Cristina e mais. Os ingressos variam R$ 690 (unissex/segunda) e R$ 840 (unissex/quinta, domngo e terça). Há, também, pacotes para dois abadás, que custam entre R$ 1.180 (segunda) e R$ 1.530 (quinta, domingo e terça). Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Camarote Glamour

Localizado no Clube Espanhol, em Ondina, o Camarote Glamour oferece serviços de open bar, com cerveja, gin, vodka, uísque, água e refrigerante. O espaço também oferece uma área ‘relax’, com opções para descanso e relaxamento. O Glamour funcionará entre quinta e segunda.

Estão confirmados na grade da programação: Ferrugem, Parangolé, Ludmilla, Xande de Pilares, Belo, Timbalada, Pixote, Alexandre Pires, Péricles, Tony Salles, Pablo e Carlinhos Brown. Os ingressos variam entre R$ 590 (unissex/quinta) e R$ 710 (unissex/sábado). Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

