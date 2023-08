Homem aparece morto um dia após ser sequestrado em Lauro de Freitas

Um homem foi achado morto no sábado (5), no bairro de Pirajá, em Salvador, um dia depois de ser sequestrado na véspera em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.



Os bandidos cobraram R$ 200 mil de resgate. O valor teria sido pago, mas o homem, identificado como Ivan Freitas, acabou sendo morto mesmo assim.



O carro da vítima foi achado na madrugada do domingo (6), também em Pirajá.



A Polícia Civil diz que circunstâncias, autoria e motivação são investigadas pela O caso é investigado pela Coordenação de Repressão à Extorsão Mediante Sequestro do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar a investigação.