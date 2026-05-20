CRIME

Homem atira em mulher, leva vítima ao hospital e é preso na Bahia

Suspeito foi preso ao tentar fugir de unidade de saúde

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:55

Caso foi registrado em Gandu, no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher vítima de disparo de arma de fogo deu entrada no Hospital Municipal João Batista Assis, em Gandu, no sul da Bahia, na noite d terça-feira (19). O caso provocou momentos de tensão na unidade de saúde após o acompanhante da vítima tentar fugir ao receber voz de prisão.

De acordo com a Prefeitura de Gandu, o episódio aconteceu por volta das 20h30. A mulher foi levada para a emergência acompanhada do suspeito para receber atendimento médico. Durante os primeiros procedimentos, policiais militares e civis identificaram o homem como autor de uma tentativa de feminicídio.

A Polícia Militar informou que equipes da 60ª CIPM foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar disparos de arma de fogo no bairro Renovação I. Ainda durante o deslocamento, os policiais receberam a informação de que duas pessoas haviam dado entrada no hospital.

No local, a vítima ferida e o companheiro relataram que dois homens teriam ameaçado o casal e efetuado disparos contra a residência deles. Os policiais foram até o imóvel, onde encontraram marcas de tiros de dentro para fora da casa, além de cápsulas de calibre .32.

Ainda conforme a PM, ao ser novamente questionado no hospital, o homem confessou ter efetuado disparos com uma pistola para repelir a suposta ameaça. Ele informou ainda ter descartado a arma em um rio nos fundos da residência e admitiu que os disparos podem ter atingido a companheira.

Após receber voz de prisão, o suspeito tentou fugir do hospital e resistiu à abordagem policial. Segundo a corporação, foi necessário o uso da força e de algemas para contê-lo. Durante a ação, disparos de advertência foram efetuados para o alto, na área externa da unidade, causando correria e agitação entre pacientes, acompanhantes e funcionários.