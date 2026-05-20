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Tradicional Brega de Orlando é demolido em Salvador; veja fotos

Obras do VLT são realizadas no local

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2026 às 15:42

Brega de Orlando é demolido em Salvador Crédito: Divulgação/CTB (Imagem melhorada com IA)

O tradicional Brega de Orlando, ícone do Subúrbio Ferroviário de Salvador foi demolido para a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Imagens da demolição do estabelecimento foram divulgadas pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), responsável pela obra, nas redes sociais.

O fim de um dos bregas mais tradicionais de Salvador provocou reações, como mostrou uma reportagem do CORREIO, em janeiro deste ano. Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o espaço agora servirá de passagem para os trilhos do modal.

Demolição do tradicional Brega de Orlando, em Salvador 1 de 5

“Dá uma dor com o fim desse local, que não é só um lugar de job, é um local cultural, um lugar que marcou história. Querendo ou não, já tenho oito anos na casa e isso é o meu sustento do dia a dia. É daqui que eu pago minhas dívidas, pago meu curso de segurança do trabalho, construí minha casa e comprei minha moto. Isso aqui é o meu sustento. E não é só por mim, muita gente vai sentir. Não é só uma dança. Tem muita mãe de família, muita gente que se sustenta daqui”, lamentou Aruza Skaf, que trabalha há oito anos no local.

Nas redes sociais, Orlando, responsável pelo brega há mais de 40 anos, revelou que as atividades vão continuar no bairro de Periperi. A informação foi divulgada pelo Podx. Segundo Orlando, o novo espaço deverá ser inaugurado em até dois meses.

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