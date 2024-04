VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem é condenado a 12 anos de prisão após esfaquear ex por causa de ciúmes

Um homem foi condenado, na quinta-feira (25), a 12 anos de prisão pela tentativa de feminicídio de sua ex-companheira Marília de Alencar da Silva, no ano de 2016, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O crime foi qualificado como motivo torpe. O condenado foi identificado como William Peterson da Silva.

O crime aconteceu no dia 2 de janeiro de 2016, por volta das 22h, motivado pelo ciúme de William, que não aceitava o fim do relacionamento que teve com a vítima. Marília estava em casa com um amigo, quando o réu invadiu o apartamento e, sem ser notado, desligou a energia do imóvel.