FORAGIDO

Preso em Pernambuco, ‘Porquinho’ foi condenado por tráfico de drogas em 2021

Traficante liderava grupo interceptado por operação da Polícia Civil

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de abril de 2024 às 18:00

Uelquer faz parte do Baralho do Crime, da SSP Crédito: Divulgação/SSP-BA

Liderança do Comando Vermelho (CV) nas regiões do Pero Vaz e da Santa Mônica, Uelquer da Silva Araújo, o 'Porquinho', foi condenado por tráfico de drogas e associação criminosa em 2021. A sentença foi resultado da "Operação Palestra" realizada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

De acordo com os autos do processo, cerca de 50 telefones foram interceptados pela polícia. Em 2017, a polícia decretou um pedido de prisão preventiva envolvendo 12 pessoas. ‘Porquinho’ era o líder do grupo, que atuava nos bairros da Santa Mônica e do Pero Vaz. Ele foi condenado a sete anos, oito meses e sete dias de prisão, além de pagamento de multa no valor de R$ 27.704.

“Uelquer Silva de Araújo, repita-se, é apontado como líder, fazendo a aquisição de grande quantidade de substâncias ilícitas, as repassando aos gerentes do tráfico, que as entregavam aos “jóqueis”, e prestavam contas ao dito líder”, descreve o documento.

Apesar da condenação, ‘Porquinho’ seguia foragido. No último dia 16 de abril, ele foi adicionado ao "Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) sendo identificado pela carta “Cinco de Paus”. Cinco dias depois, ele foi localizado no estado de Pernambuco, onde foi preso durante uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Polícia Civil local.