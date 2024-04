PRESO

Líder de facção do RJ que atuava no Pero Vaz é preso em Pernambuco

Liderança de um grupo criminoso do Rio de Janeiro com atuação nos bairros de Santa Mônica e Pero Vaz, Uelquer Silva de Araújo, o Porquinho, foi preso em Pernambuco, nesta segunda-feira (22). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele tinha dois mandados em aberto, sendo um por tráfico de drogas e outro por homicídio.

Porquinho era o Cinco de Copas do Baralho do Crime da SSP-BA. Os mandados foram cumpridos por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco.