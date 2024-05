SAIBA COMO ASSISTIR

Show de Madonna em Copacabana terá reprise neste final de semana

Público poderá assistir no sábado e no domingo

O histórico espetáculo da cantora Madonna no Rio de Janeiro ganhará reprise neste final de semana. A apresentação, que marcou o encerramento da aclamada “The Celebration Tour”, será reexibida pelo Multishow neste sábado (11), às 22h30, e no domingo (12), a partir das 20h.

No último dia 4 de maio, a diva do Pop reuniu uma multidão de 1,6 milhão de pessoas na Orla de Copacabana em uma noite que contou com as participações das cantoras Pabllo Vittar e Anitta e homenagens a personalidades brasileiras como Cazuza, Renato Russo, Pelé, Cacique Raoni, Sonia Guajajara, Marina Silva, Marta, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marielle Franco, Maria Bethânia e mais.