Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é condenado a 18 anos de prisão por homicídio em festa de Ano Novo na Bahia

Caso foi registrado em 1º de janeiro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:55

Homicídio ocorreu em Contendas do Sincorá
Homicídio ocorreu em Contendas do Sincorá Crédito: Divulgação

O Tribunal do Júri de Ituaçu condenou Juvenil de Souza Oliveira a 18 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado cometido contra Leonardo Pires dos Santos, tentativa de homicídio contra Lourival dos Santos Silva Júnior e porte ilegal de arma de fogo. O crime foi registrado no dia 1° de janeiro de 2025, em uma praça da cidade baiana de Contendas do Sincorá, no centro-sul baiano. 

A decisão atendeu integralmente à acusação do Ministério Público da Bahia, sustentada pela promotora de Justiça Paula Rainna Nascimento Santos. O júri foi realizado em 12 de março. 

De acordo com as investigações, os crimes foram cometidos por motivo torpe e o uso de recurso que dificultou as defesas das vítimas. Juvenil Oliveira agiu durante a festa de ano novo, quando ocorreu depois de algumas pessoas jogarem bebida para cima e atingido o réu e seus acompanhantes.

Leonardo entrou na confusão para proteger uma pessoa e Juvenil efetuou um disparo de arma de fogo contra ele. Após atirar contra Leonardo, o réu tentou fugir, tendo sido perseguido por outras pessoas que tentavam impedir que ele deixasse o local. Nesse momento, ele efetuou novo disparo de arma de fogo atingindo de raspão o rosto de Lourival dos Santos Silva Júnior.

Mais recentes

Imagem - Influenciador Ramhon Dias volta a ser preso durante operação da PF contra tráfico de drogas

Influenciador Ramhon Dias volta a ser preso durante operação da PF contra tráfico de drogas
Imagem - 111 postos de combustíveis são notificados pelo Procon na Bahia em meio à alta de preços

111 postos de combustíveis são notificados pelo Procon na Bahia em meio à alta de preços
Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade para pessoas autistas em abril

SAC emite de graça nova carteira de identidade para pessoas autistas em abril

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal