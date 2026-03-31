Homem é condenado a 18 anos de prisão por homicídio em festa de Ano Novo na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 31 de março de 2026 às 15:55
O Tribunal do Júri de Ituaçu condenou Juvenil de Souza Oliveira a 18 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado cometido contra Leonardo Pires dos Santos, tentativa de homicídio contra Lourival dos Santos Silva Júnior e porte ilegal de arma de fogo. O crime foi registrado no dia 1° de janeiro de 2025, em uma praça da cidade baiana de Contendas do Sincorá, no centro-sul baiano.
A decisão atendeu integralmente à acusação do Ministério Público da Bahia, sustentada pela promotora de Justiça Paula Rainna Nascimento Santos. O júri foi realizado em 12 de março.
De acordo com as investigações, os crimes foram cometidos por motivo torpe e o uso de recurso que dificultou as defesas das vítimas. Juvenil Oliveira agiu durante a festa de ano novo, quando ocorreu depois de algumas pessoas jogarem bebida para cima e atingido o réu e seus acompanhantes.
Leonardo entrou na confusão para proteger uma pessoa e Juvenil efetuou um disparo de arma de fogo contra ele. Após atirar contra Leonardo, o réu tentou fugir, tendo sido perseguido por outras pessoas que tentavam impedir que ele deixasse o local. Nesse momento, ele efetuou novo disparo de arma de fogo atingindo de raspão o rosto de Lourival dos Santos Silva Júnior.