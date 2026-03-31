CRIME

Homem é condenado a 18 anos de prisão por homicídio em festa de Ano Novo na Bahia

Caso foi registrado em 1º de janeiro do ano passado

Maysa Polcri

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:55

Homicídio ocorreu em Contendas do Sincorá Crédito: Divulgação

O Tribunal do Júri de Ituaçu condenou Juvenil de Souza Oliveira a 18 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado cometido contra Leonardo Pires dos Santos, tentativa de homicídio contra Lourival dos Santos Silva Júnior e porte ilegal de arma de fogo. O crime foi registrado no dia 1° de janeiro de 2025, em uma praça da cidade baiana de Contendas do Sincorá, no centro-sul baiano.

A decisão atendeu integralmente à acusação do Ministério Público da Bahia, sustentada pela promotora de Justiça Paula Rainna Nascimento Santos. O júri foi realizado em 12 de março.

De acordo com as investigações, os crimes foram cometidos por motivo torpe e o uso de recurso que dificultou as defesas das vítimas. Juvenil Oliveira agiu durante a festa de ano novo, quando ocorreu depois de algumas pessoas jogarem bebida para cima e atingido o réu e seus acompanhantes.