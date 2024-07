CRIME

Homem é executado com tiros na cabeça em ataque do CV no Garcia

Alexandre 'Neguinho' foi encontrado na Rua Padre Domingos de Brito

Wendel de Novais

Publicado em 30 de julho de 2024 às 07:16

homem era conhecido como Alexandre 'Neguinho' Crédito: Reprodução

A guerra entre organizações criminosas em Salvador fez mais uma vítima na noite de segunda-feira (29), no bairro do Garcia. Após o registro de tiroteios que assustaram moradores do bairro, um homem foi encontrado morto na Rua Padre Domingos de Brito, nas imediações da Ladeira do Garcia. De acordo com a Polícia Civil (PC), que confirmou a morte, a vítima ainda não foi identificada formalmente.

Uma fonte policial, entretanto, confirmou que o homem era conhecido como Alexandre 'Neguinho'. "Ele é conhecido por esse nome entre populares. Não há confirmação se ele tinha envolvimento, mas o que temos de fato é que houve um confronto entre as facções nas ruas do bairro, como acontece em muitos outros pontos de Salvador", explicou a fonte, que terá nome e cargo preservados.

As organizações criminosas citadas pela fonte são o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM). O ataque na área seria uma ação do CV, já que o local tem a presença histórica de traficantes do BDM.

A morte de Alexandre é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda de acordo com a PC, o Serviço de Investigação de Local de Crime foi acionado e realizou as primeiras diligências. Após isso, foram expedidas as guias de perícia e de remoção, a fim de acionar o Departamento de Polícia Técnica.

Moradores ouvidos pela reportagem denunciaram uma troca de tiros prolongada no bairro antes da morte de Alexandre. "Foi uma hora ouvindo fuzil soltando bala aqui nas ruas, com aqueles tiros que parecem que não têm intervalo. Depois de um tempo, começou rolar nos grupos a imagem dele no chão com vários tiros na cabeça", conta uma moradora que, por medo, prefere não se identificar.