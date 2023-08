Homem é morto a facadas ao deixar show de arrocha no Parque de Exposições

Um homem foi morto a facadas assim que deixou um show no Parque de Exposições na manhã deste domingo (06), na Avenida Paralela. O corpo de Uanderson Santana Santos, 26 anos, foi encontrado em frente ao parque, onde era realizado um evento com várias atrações de arrocha.



Segundo a Polícia Civil, o acusado foi preso em flagrante. Conforme informações, uma briga na saída de uma festa foi a motivação. Na ação de contenção da briga, um policial militar ficou ferido após ser atingido por uma garrafa lançada pela namorada do autor do homicídio, ela também foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal.