A Delegacia de Proteção Ambiental de Praia do Forte investiga a morte de Felipe Tavares de Souza, 28 anos, vítima de disparos de arma de fogo na quinta-feira (24), na Vila de Praia do Forte.



Segundo a Polícia Civil, Felipe chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. A autoria e motivação estão sendo apuradas. As guias periciais foram expedidas.