VIOLÊNCIA

Homem é morto com facada no pescoço no Dois de Julho

O corpo foi encontrado nas escadas da Travessa do Gabriel​

Publicado em 5 de abril de 2024 às 09:09

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de um homem, ainda sem identificação formal pela Polícia Civil, foi localizado em via pública, no bairro Dois de Julho, por volta das 6h, na manhã desta sexta-feira (5). O homem foi morto por golpes de faca no pescoço.

Segundo boletim da Polícia Civil, o corpo estava nas escadas da Travessa do Gabriel​ com uma perfuração no pescoço provocada por arma branca.

Uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (SILC/ DHPP) foi acionada e direcionada ao local para remoção e perícia do corpo.