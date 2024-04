NOVA VIÇOSA

Homem é morto por companheira com cabo de vassoura no sul da Bahia

Em depoimento, a autora informou que foi agredida por José Antônio Duarte e revidou batendo na cabeça do homem com o objeto

Um homem foi morto pela companheira com um cabo de vassoura, no domingo (21), na Rua W, no município de Nova Viçosa, localizado no litoral sul da Bahia. Em depoimento, a autora informou que foi agredida por José Antônio Duarte e revidou batendo na cabeça do homem com o objeto.