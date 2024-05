SALVADOR

Ferreira Costa e Neoenergia Coelba oferecem serviços gratuitos durante ação neste sábado

A unidade Ferreira Costa da Avenida Paralela recebe neste sábado (4), a partir das 09h, uma ação em parceria com a Neoenergia Coelba. No projeto, serão oferecidos diversos serviços gratuitos, como cadastro, atualização cadastral, cadastro baixa renda, e atendimento ao cliente, com fornecimento de informações, emissão de 2ª via de fatura, parcelamento e ligação e religação.