BRIGA ENTRE FILHAS

Homem é preso e adolescente apreendido por homicídio na Bahia

Motivo do crime tem relação com uma briga entre a filha da vítima e a filha de um dos suspeitos

Dois mandados de prisão preventiva contra os suspeitos do homicídio de Elenario Silva Santos foram cumpridos nesta sexta-feira (12), pela 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Serrinha, durante a Operação Ponta. A polícia conseguiu localizar um homem e um adolescente. Um terceiro envolvido está sendo procurado.

Elenario foi assassinado a tiros no dia 4 de janeiro deste ano, no bairro Tiracolo, município de Araci. A motivação do crime teria sido uma briga envolvendo a filha da vítima e a filha de um dos suspeitos, durante uma festa do tipo paredão no município de Teofilândia.