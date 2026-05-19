CRIME

Homem é preso em flagrante por ameaçar a mãe na Bahia

Ele é investigado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e dano

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:51

Caso foi registrado em Juazeiro Crédito: Polícia Civil

Um homem de 18 anos foi preso na segunda-feira (18), em Juazeiro, na Bahia, suspeito de ameaçar a mãe e descumprir medida protetiva. A prisão aconteceu no bairro Padre Vicente por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na cidade.

A vítima, mãe do suspeito, tem 45 anos. De acordo com a ocorrência, o homem descumpriu determinação judicial ao ameaçar a mulher e danificar o carro e outros objetos da residência. Após a denúncia, policiais localizaram o suspeito, que foi levado para a delegacia.