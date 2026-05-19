Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ISC/UFBA sedia seminário para debater o enfrentamento ao feminicídio nesta sexta (22)

Encontro gratuito acontece nesta sexta-feira (22) nos formatos presencial e híbrido; inscrições estão abertas e dão direito a certificado

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:01

Evento no ISC/UFBA reúne ativistas e pesquisadoras para discutir os impactos da violência de gênero e traçar estratégias de combate ao problema no Brasil
Evento no ISC/UFBA reúne ativistas e pesquisadoras para discutir os impactos da violência de gênero e traçar estratégias de combate ao problema no Brasil Crédito: Shutterstock

O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) sedia, nesta sexta-feira (22), o seminário “Feminicídio em Debate”. O evento vai reunir ativistas, movimentos sociais, pesquisadores e representantes de instituições públicas para discutir os desafios no enfrentamento à violência de gênero no Brasil.

A programação faz parte das mobilizações do mês de maio em defesa da saúde e da vida das mulheres, dialogando com o Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres (28 de maio). O encontro é organizado pelo Programa Integrado em Gênero e Saúde (MUSA/ISC-UFBA) e pelo  Coletivo de Enfrentamento ao Feminicídio na Bahia (GTFEM) 

Programação 

O seminário será realizado das 10h às 12h e das 14h às 17h, no auditório do ISC/UFBA (Canela), com formatos diferentes e direito a certificado para os participantes:

  • Turno da manhã (10h às 12h) — Presencial: Mesa “Feminicídio no Brasil: entre leis, números e vozes”, coordenada pela professora Ana Paula dos Reis (MUSA/ISC). O debate terá a presença da pesquisadora Greice Menezes, da defensora pública Thágila Tainá Rodrigues (NUDEM) e da socióloga e ativista Vilma Reis (Coletiva Mahin/Levante Feminista). O vídeo será disponibilizado posteriormente no YouTube.
  • Turno da tarde (14h às 17h) — Híbrido: Mesa “Estratégias de Enfrentamento ao Feminicídio: a experiência do Rio Grande do Sul”, com transmissão ao vivo pela internet. A coordenação será da Dra. Maria José Araújo (GTFEM), com participação da jornalista e pesquisadora gaúcha Télia Negrão (UFRGS) e de Thais Pereira Siqueira, coordenadora do Observatório Lupa Feminista.

De acordo com as organizadoras do GTFEM — coletivo autônomo e antirracista abrigado no ISC — o debate propõe uma reflexão sobre como os feminicídios e a mortalidade materna são mortes evitáveis que refletem desigualdades de gênero, raça e classe, além de apontar para a necessidade de combater a negligência institucional.

Serviço

  • O quê: Seminário "Feminicídio em Debate"
  • Quando: Sexta-feira, 22 de maio, das 10h às 12h e das 14h às 17h
  • Onde: Auditório do ISC/UFBA (Rua Basílio da Gama, s/n - Canela) e transmissão à tarde pelo canal do YouTube do LabVídeo ISC 
  • Inscrições: Gratuitas, através do Formulário Online

    • Tags:

    Violência Contra A Mulher

    Mais recentes

    Imagem - Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

    Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia
    Imagem - Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

    Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão
    Imagem - Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

    Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba