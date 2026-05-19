CIDADANIA

ISC/UFBA sedia seminário para debater o enfrentamento ao feminicídio nesta sexta (22)

Encontro gratuito acontece nesta sexta-feira (22) nos formatos presencial e híbrido; inscrições estão abertas e dão direito a certificado

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:01

Evento no ISC/UFBA reúne ativistas e pesquisadoras para discutir os impactos da violência de gênero e traçar estratégias de combate ao problema no Brasil Crédito: Shutterstock

O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) sedia, nesta sexta-feira (22), o seminário “Feminicídio em Debate”. O evento vai reunir ativistas, movimentos sociais, pesquisadores e representantes de instituições públicas para discutir os desafios no enfrentamento à violência de gênero no Brasil.

A programação faz parte das mobilizações do mês de maio em defesa da saúde e da vida das mulheres, dialogando com o Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres (28 de maio). O encontro é organizado pelo Programa Integrado em Gênero e Saúde (MUSA/ISC-UFBA) e pelo Coletivo de Enfrentamento ao Feminicídio na Bahia (GTFEM)

Programação

O seminário será realizado das 10h às 12h e das 14h às 17h, no auditório do ISC/UFBA (Canela), com formatos diferentes e direito a certificado para os participantes:

Turno da manhã (10h às 12h) — Presencial: Mesa “Feminicídio no Brasil: entre leis, números e vozes”, coordenada pela professora Ana Paula dos Reis (MUSA/ISC). O debate terá a presença da pesquisadora Greice Menezes, da defensora pública Thágila Tainá Rodrigues (NUDEM) e da socióloga e ativista Vilma Reis (Coletiva Mahin/Levante Feminista). O vídeo será disponibilizado posteriormente no YouTube.

Turno da tarde (14h às 17h) — Híbrido: Mesa “Estratégias de Enfrentamento ao Feminicídio: a experiência do Rio Grande do Sul”, com transmissão ao vivo pela internet. A coordenação será da Dra. Maria José Araújo (GTFEM), com participação da jornalista e pesquisadora gaúcha Télia Negrão (UFRGS) e de Thais Pereira Siqueira, coordenadora do Observatório Lupa Feminista.

De acordo com as organizadoras do GTFEM — coletivo autônomo e antirracista abrigado no ISC — o debate propõe uma reflexão sobre como os feminicídios e a mortalidade materna são mortes evitáveis que refletem desigualdades de gênero, raça e classe, além de apontar para a necessidade de combater a negligência institucional.