ISC/UFBA sedia seminário para debater o enfrentamento ao feminicídio nesta sexta (22)

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:01
O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) sedia, nesta sexta-feira (22), o seminário “Feminicídio em Debate”. O evento vai reunir ativistas, movimentos sociais, pesquisadores e representantes de instituições públicas para discutir os desafios no enfrentamento à violência de gênero no Brasil.
A programação faz parte das mobilizações do mês de maio em defesa da saúde e da vida das mulheres, dialogando com o Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres (28 de maio). O encontro é organizado pelo Programa Integrado em Gênero e Saúde (MUSA/ISC-UFBA) e pelo Coletivo de Enfrentamento ao Feminicídio na Bahia (GTFEM)
Programação
O seminário será realizado das 10h às 12h e das 14h às 17h, no auditório do ISC/UFBA (Canela), com formatos diferentes e direito a certificado para os participantes:
De acordo com as organizadoras do GTFEM — coletivo autônomo e antirracista abrigado no ISC — o debate propõe uma reflexão sobre como os feminicídios e a mortalidade materna são mortes evitáveis que refletem desigualdades de gênero, raça e classe, além de apontar para a necessidade de combater a negligência institucional.
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