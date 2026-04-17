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Homem é preso por ameaçar e manter mulher em cárcere privado na Federação

Vítima possui família em Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:32

Polícia Civil
Polícia Civil recebeu denúncias de Pernambuco Crédito: Divulgação

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado e ameaça contra a companheira, na manhã de quinta-feira (16), no bairro da Federação, em Salvador. As investigações apontam que a vítima não podia sair do imóvel e só se comunicava com parentes através das redes sociais. 

A denúncia foi feita pelos familiares, que moram em Recife, capital de Pernambuco. Os militares baianos foram até o imóvel onde a vítima era mantida e o suspeito foi autuado em flagrante. Ela tem 20 anos. 

A mulher foi resgatada pela equipe policial, recebeu acolhimento inicial e foi encaminhada posteriormente à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (DEAM/CMB) para adoção das medidas cabíveis.

As investigações apontam ainda que o homem estava foragido de Recife, onde é suspeito de envolvimento em diversos crimes de estelionato. O investigado foi conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

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