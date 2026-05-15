SALVADOR

Homem é preso por espancar e roubar turista carioca em Ondina

Suspeito de 19 anos foi localizado nesta sexta-feira (15)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:41

Polícia Civil efetuou a prisão do suspeito Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Foi preso nesta sexta-feira (15) o homem suspeito de roubar e agredir um turista do Rio de Janeiro em fevereiro deste ano, no bairro de Ondina, em Salvador. O investigado, que tem 19 anos, foi localizado na Barra.

De acordo com a polícia, o suspeito e outro comparsa agrediram fisicamente o turista, roubaram uma corrente avaliada em R$ 8 mil e um celular, além de ameaçá-lo de morte com uma arma branca.

As investigações apontaram que o suspeito utilizou o aparelho celular roubado da vítima com o chip telefônico, o que reforçou os elementos de autoria reunidos no inquérito policial. A vítima também realizou o reconhecimento formal do autor do crime.

A prisão foi resultado de diligências investigativas e trabalho de inteligência desenvolvidos pela equipe da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur), unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).