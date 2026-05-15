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Homem é preso por espancar e roubar turista carioca em Ondina

Suspeito de 19 anos foi localizado nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:41

Polícia Civil
Polícia Civil efetuou a prisão do suspeito Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Foi preso nesta sexta-feira (15) o homem suspeito de roubar e agredir um turista do Rio de Janeiro em fevereiro deste ano, no bairro de Ondina, em Salvador. O investigado, que tem 19 anos, foi localizado na Barra. 

De acordo com a polícia, o suspeito e outro comparsa agrediram fisicamente o turista, roubaram uma corrente avaliada em R$ 8 mil e um celular, além de ameaçá-lo de morte com uma arma branca.

As investigações apontaram que o suspeito utilizou o aparelho celular roubado da vítima com o chip telefônico, o que reforçou os elementos de autoria reunidos no inquérito policial. A vítima também realizou o reconhecimento formal do autor do crime.

A prisão foi resultado de diligências investigativas e trabalho de inteligência desenvolvidos pela equipe da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur), unidade integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

O investigado foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), nos Barris, onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele segue custodiado à disposição da Justiça. 

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