Homem mata a facadas cadela da raça labrador em Eunápolis

Um homem de 58 anos foi preso em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, após ser acusado de maus-tratos a animais, no Assentamento Nova Vitória, zona rural do município.



Informações preliminares apontam que o homem utilizou uma faca para matar uma cadela da raça labrador no último sábado (16).



A Polícia Civil informa que oitivas foram realizadas, e exames periciais requisitados. O homem passará por exames de lesões corporais e ficará à disposição da Justiça.