CRIME

Homem que invadiu ônibus e exigiu Pix de R$ 600 de passageiro é preso em Salvador

Ação faz parte dos desdobramentos de investigações que apuram crimes com transferências bancárias forçadas durante assaltos

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 17:12

Polícia Civil realizou a prisão do investigado Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem investigado pelo crime de roubos a passageiros de ônibus foi preso na sexta-feira (10), em Salvador. Ele atuava em coletivos, praticando assaltos e coagindo as vítimas a realizar transferências bancárias durante a ação criminosa, segundo a Polícia Civil.

Em um dos casos, uma vítima relatou que após embarcar em um ônibus, foi abordada pelo investigado, que inicialmente simulou uma conversa e, em seguida, anunciou o assalto. Durante a ação, ele exigiu a transferência de R$ 600 via Pix para uma conta em seu nome, além da entrega de cartão bancário e senha, sob ameaça de morte.

Outro registro feito na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivos (DERRC) aponta que uma vítima de roubo em ônibus teve o aparelho celular roubado e desbloqueado. O homem, então, acessou aplicativos bancários e transferiu R$ 400 para a conta dele.

O investigado também é considerado foragido do sistema prisional, uma vez que, após ser beneficiado com saída temporária, não retornou na data prevista para dar continuidade ao cumprimento da pena.