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Homem que sequestrou mulher em Itapuã e fez transferências bancárias para a própria conta é preso no Horto

Investigado foi localizado nesta quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:07

Polícia Civil prendeu suspeito
Polícia Civil prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Um homem de 46 anos, investigado por envolvimento no crime de extorsão mediante sequestro de uma mulher, foi preso nesta quarta-feira (22), no bairro do Horto Florestal, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em dezembro do ano passado, quando um grupo de homens armados abordou a vítima no bairro de Itapuã e a levou para um cativeiro, onde foi obrigada a fornecer acesso ao seu aparelho celular e às contas bancárias. Durante o período de sequestro, os homens realizaram diversas transferências financeiras.

O suspeito foi preso depois que a polícia identificou a movimentação de valores oriundos do crime para contas vinculadas ao investigado. Um celular foi apreendido na ação e será submetido à perícia.

O homem foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

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