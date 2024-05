SEGURANÇA

Homem suspeito de roubar R$ 65 mil e um carro é preso em Feira de Santana

Um homem foi preso suspeito de roubar um carro, um aparelho celular e de transferir R$ 65 mil de uma vítima em Feira de Santana. A prisão foi nesta sexta-feira (3), no bairro de Brasília, mas o crime foi praticado em 18 de março. Ele não teve o nome divulgado, e a polícia informou que o bandido contou com a ajuda de dois comparsas, que ainda estão sendo procurados.

A vítima ficou sob o poder dos criminosos durante algumas horas e foi liberada no distrito de Humildes. O suspeito preso nesta sexta-feira estava com mandado de prisão temporária em aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana e que foi cumprido pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Segundo a Polícia Civil, o homem passou pelo exame de corpo de delito e está à disposição da Justiça, no Complexo Policial do Sobradinho. As diligências continuam com o intuito de prender os outros envolvidos no crime.