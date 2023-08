Hospital Aristides Maltez vai ampliar atendimento a pacientes com câncer em 30%

O Hospital Aristides Maltez vai ampliar em até 30% a capacidade de atendimento a pacientes oncológicos em toda a Bahia. Uma nova edificação será erguida em um terreno desapropriado e cedido pelo governo estadual à instituição filantrópica. O projeto foi apresentado nesta segunda-feira (21), pela secretária da Saúde, Roberta Santana. Com investimento estimado em R$ 18,6 milhões nas obras, a nova edificação terá mais de 2,7 mil metros quadrados e vai permitir ampliar o tratamento quimioterápico no local.

De acordo o presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), Aristides Maltez Filho, que é a entidade mantenedora do HAM, a construção do novo edifício é parte de um processo de modernização e extensão. “Hoje temos duas prioridades: iniciar a construção do edifício ainda esse ano e realizar transplante de medula óssea”, afirma.