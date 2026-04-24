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Idosa de 84 anos aguarda cirurgia há dois anos e descobre que não está na fila da regulação na Bahia

Mesmo após procedimento em 2024, paciente segue sem acesso à cirurgia e fora do sistema estadual

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17:57

Familiares da idosa são orientados a aguardar enquanto caso fica mais grave
Familiares da idosa são orientados a aguardar enquanto caso fica mais grave Crédito: Acervo pessoal

Uma idosa de 84 anos, moradora da zona rural de Aramari, na região nordeste da Bahia, enfrenta uma longa espera por atendimento de saúde e ainda não conseguiu realizar a cirurgia de que precisa. Segundo a família, Hermenegilda de Almeida Ferreira aguardou por dois anos ser chamada para o procedimento de remoção da vesícula biliar até descobrir que não está cadastrada no sistema de regulação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Documentos apresentados pela família mostram que, em 30 de julho de 2024, a idosa chegou a passar por etapa pré-operatória, com autorização para procedimento anestésico no Hospital do Subúrbio, em Salvador.

Idosa de 84 anos aguarda cirurgia há dois anos

Idosa de 84 anos aguarda cirurgia há dois anos por Reprodução
Paciente descobriu que não está na lista da regulação  por Reprodução
Termo de consentimento para cirurgia foi assinado em 2024  por Reprodução
Associação denuncia o caso por Reprodução
Associação denuncia o caso por Reprodução
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Idosa de 84 anos aguarda cirurgia há dois anos por Reprodução

Apesar disso, o processo foi paralisado e a cirurgia não aconteceu. Trata-se de um procedimento chamado de colecistectomia videolaparoscópica, que consiste na remoção da vesícula biliar por meio de pequenas incisões e auxílio de câmera. Enquanto a cirurgia não ocorre, a idosa sofre com dores constantes. 

O caso de Hermenegilda é denunciado pela Associação Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Cairu/BA. A associação enviou um ofício à direção do Hospital do Subúrbio e buscou informações junto à secretaria de Saúde. No documento, a entidade relata a demora no atendimento e solicita urgência na realização do procedimento.

De acordo com a associação, a idosa estaria vinculada apenas a uma lista interna do hospital, e não constaria na Lista Única de Saúde do Estado, que organiza a regulação de acesso a procedimentos cirúrgicos e exames especializados na Bahia. 

“A secretaria informou que não pode ajudar na celeridade porque ela não está inscrita no sistema do Estado. Enquanto isso, o hospital diz que é preciso aguardar”, diz. A reportagem entrou em contato com a Sesab, questionou a pasta sobre o caso da paciente e aguarda retorno. 

Enquanto não há prazo para a realização do procedimento, o estado de saúde da idosa se agrava. Segundo familiares, ela sente dores constantes, tem dificuldade para se alimentar e já não consegue dormir deitada. Em alguns dias, apresenta vômitos e piora no quadro clínico.

O caso foi registrado com base no Estatuto do Idoso, com protocolo formal e histórico das tentativas de resolução. A associação prepara um relatório que deve ser encaminhado ao Ministério Público. “A gente não quer saber de quem é o erro. Um joga para o outro. O que queremos é a cirurgia com urgência”, disse a representante.

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