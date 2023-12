Igreja do Bonfim divulga programação da última sexta-feira do ano

Católicos que quiserem agradecer pelo ano que passou e pedir proteção para 2024 podem contar com a programação da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. A igreja divulgou o cronograma da última sexta-feira de 2023, dia 29, e da primeira sexta-feira de 2024, o dia 5 de janeiro.

Senhor do Bonfim, uma grande devoção. Crédito: Foto: Arquivo CORREIO

De acordo com a Brasílica, a Sexta-feira da Gratidão (a última do ano) e a Sexta-feira da Proteção (a primeira do próximo ano) ocorrem com o objetivo de valorizar o ato de fé e religiosidade popular, todos os anos.

A programação terá mais de 10 missas que acontecerão de maneira campal. No entanto, elas serão antecedidas pela realização do Tríduo da Gratidão, que vão desta terça-feira (26) à quinta (28), e do Tríduo da Proteção, entre os dias 2 e 4 de janeiro. Nestes dias, as missas serão às 07h30, 09h, 10h30 e 17h.

Confira a programação dos dias 29 de dezembro e 5 de janeiro

Sexta-feira da Gratidão (29)

05h, 06h, 07h, 08h, 09h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h e 18h.

Sexta-feira da Proteção (5)