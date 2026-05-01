CONFIRA

Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras 115 cidades da Bahia

Aviso é de perigo potencial e vale durante toda esta sexta-feira (1º)

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14:46

Inmet emite alerta para chuvas na Bahia Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em Salvador e outras 115 cidades da Bahia. O aviso começou às 0h01 desta sexta-feira (1º) e segue válido até às 23h59, podendo ser prorrogado.

De acordo com o órgão, a previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. O aviso atinge especialmente o litoral norte do estado.

Já a Defesa Civil de Salvador afirma que entre esta sexta (1º) e domingo (3), a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme na maior parte do período. Mas há possibilidade de chuvas fracas, por vezes moderadas, devido aos ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico.

Apesar do volume de chuva, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Ainda assim, há possibilidade de impactos como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas na Bahia.

O alerta reforça a necessidade de atenção, principalmente em áreas com histórico de problemas de drenagem ou risco de deslizamentos. A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo e observar qualquer sinal de alteração em encostas.

Entre as orientações do Inmet estão não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade e buscar abrigo seguro enquanto durarem as chuvas. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades sob alerta

Abaré

Acajutiba

Adustina

Água Fria

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antas

Antônio Cardoso

Aporá

Araçás

Aramari

Aratuípe

Biritinga

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Candeias

Canudos

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Chorrochó

Cícero Dantas

Cipó

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Coronel João Sá

Crisópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Esplanada

Euclides da Cunha

Fátima

Feira de Santana

Glória

Governador Mangabeira

Heliópolis

Igrapiúna

Inhambupe

Ipecaetá

Irará

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Ituberá

Jaguaripe

Jandaíra

Jeremoabo

Jiquiriçá

Laje

Lauro de Freitas

Macururé

Madre de Deus

Maragogipe

Mata de São João

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Soure

Novo Triunfo

Olindina

Ouriçangas

Paripiranga

Paulo Afonso

Pedrão

Pedro Alexandre

Piraí do Norte

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Rafael Jambeiro

Ribeira do Amparo

Ribeira do Pombal

Rio Real

Rodelas

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Brígida

Santanópolis

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Simões Filho

Sítio do Quinto

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teolândia

Terra Nova

Tucano

Ubaíra

Valença

Varzedo

Vera Cruz