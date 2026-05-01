Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras 115 cidades da Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 1 de maio de 2026 às 14:46
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em Salvador e outras 115 cidades da Bahia. O aviso começou às 0h01 desta sexta-feira (1º) e segue válido até às 23h59, podendo ser prorrogado.
De acordo com o órgão, a previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h. O aviso atinge especialmente o litoral norte do estado.
Já a Defesa Civil de Salvador afirma que entre esta sexta (1º) e domingo (3), a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme na maior parte do período. Mas há possibilidade de chuvas fracas, por vezes moderadas, devido aos ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico.
Apesar do volume de chuva, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Ainda assim, há possibilidade de impactos como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas na Bahia.
O alerta reforça a necessidade de atenção, principalmente em áreas com histórico de problemas de drenagem ou risco de deslizamentos. A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo e observar qualquer sinal de alteração em encostas.
Entre as orientações do Inmet estão não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade e buscar abrigo seguro enquanto durarem as chuvas. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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