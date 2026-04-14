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Inspeção encontra irregularidades em clínica de hemodiálise na Bahia

Prefeitura assumiu administração de centro de saúde após vistorias

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:22

Clínica fica localizada na cidade de Brumado Crédito: Reprodução

Uma clínica de hemodiálise localizada na cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia, foi alvo de intervenção após uma inspeção constatar irregularidades na prestação do serviço. A prefeitura do município confirmou a requisição administrativa da Clinefro e a intervenção na unidade de saúde.

Entre os problemas encontrados estão: condições sanitárias inadequadas, redução indevida do tempo de tratamento, ausência de profissionais essenciais, falhas na assistência e inadequações estruturais.

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A intervenção, anunciada no último sábado (11), foi adotada após as irregularidades serem identificadas em fiscalizações e formalizadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado da Bahia.

"Mesmo após sucessivas tentativas de regularização e tratativas junto à gestão responsável, as irregularidades persistiram, o que levou ao encerramento do vínculo, em total observância ao interesse público e à proteção da vida", afirma a gestão municipal.

A reportagem tentou entrar em contato com a Clinefro, até então sob gestão da Fundação Gonçalves e Sampaio, mas não obteve retorno. Com a requisição administrativa, a clínica passou a ser de responsabilidade do município.