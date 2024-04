FLAGRADO COM REVÓLVER

Investigado por estelionato em Sergipe é preso por posse de arma no interior da Bahia

Um homem investigado por estelionato em Sergipe foi preso por posse ilegal de arma de fogo, nesta quinta-feira (18), no centro de Antas, depois de ter sido flagrado em casa com um revólver calibre 38, com 13 munições intactas, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.