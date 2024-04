GRUPO CRIMINOSO

Investigados por homicídios são presos em Feira de Santana com arma e drogas

A dupla integra um grupo criminoso com atuação na cidade

Dois homens foram presos com armas e drogas em Feira de Santana, na terça-feira (16), durante ação conjunta de equipes da 2ª Delegacia Territorial (DT) da cidade e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Sertão).

O flagrante ocorreu após os policiais tomarem conhecimento de um vídeo publicado nas redes sociais onde os homens exibiam armas de fogo. A dupla é suspeita de homicídios praticados naquele município e tem ligação com um grupo criminoso. Com os suspeitos, foram apreendidos porções de crack, munições e uma pistola calibre 9 mm com carregador alongado