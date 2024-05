SALVADOR

Troca de tiros com a PM deixa um homem morto em Valéria

O confronto entre homens armados, do bairro da Valéria, e policias da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) terminou com um homem morto, na noite desta terça-feira (30).

A morte por intervenção de agente de segurança pública foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e ocorreu na rua do Lavrador. S

Um suspeito, ainda não identificado, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 que foi apresentado na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.