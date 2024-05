POLÍCIA MILITAR

Operação Força Total: 29 pessoas são presas e 20 armas de fogo são apreendidas na Bahia

O resultado, que marca a 24ª edição da operação, é fruto da intensificação das ações da PM, através de abordagens e do emprego de todas as unidades da corporação. As ações visam a ampliação do policiamento no estado, a apreensão de drogas e armas de fogo e o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela justiça.