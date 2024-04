CRIME

Homem é preso após esfaquear colega de trabalho dentro de hospital na Bahia

Um homem foi preso após esfaquear uma colega de trabalho, dentro do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta segunda-feira (30).

Militares da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prenderam o homem suspeito de atacar uma mulher com golpes de arma branca. As equipes foram acionadas após a denúncia e iniciaram diligências a fim de prender o suspeito, que foi identificado, abordado e imediatamente detido no local.