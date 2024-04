SUSTO

Motorista perde o controle de carro e invade hospital em Milagres

Funcionários e pacientes do Hospital Municipal de Milagres, no Vale do Jiquiriçá, levaram um susto durante a madrugada de sábado (27). Uma motorista perdeu o controle do carro que dirigia e invadiu a unidade de saúde. O veículo destruiu a porta de vidro da recepção e só parou depois de bater em cadeiras. Apesar do ocorrido, ninguém que estava no hospital foi ferido.