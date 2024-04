CRIME

Homem é morto a tiros dentro de hospital em Brumado

Filipe Lobo estava internado após sofrer um ataque no dia anterior

Um homem foi morto a tiros dentro do Hospital Magalhães Neto, em Brumado, nesse domingo (28). A vítima foi identificada como Filipe Batista Lobo.

Segundo informações da Polícia Civil, Filipe estava internado após sofrer uma tentativa de homicídio na madrugada de sábado (27). Um grupo de homens armados invadiu a casa dele no bairro de Baraúna.

No hospital, Filipe fazia um raio-X quando foi atacado pela segunda vez. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a prefeitura de Brumado, os homens se passaram por pacientes para entrar na unidade de saúde e depois ameaçaram uma enfermeira com uma arma para conseguir ter acesso ao local onde estava Filipe. Ninguém mais ficou ferido.