SEGURANÇA PÚBLICA

Irmã de chefe do tráfico no sul da Bahia é presa no RJ

Segundo a polícia, Teinha é a responsável pela administração financeira do grupo, contabilizado os lucros das vendas de drogas

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 20:05

Irmã de chefe do tráfico da Bahia é presa Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (30) no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Sidcleia Silva dos Santos, de 42 anos, é irmão do traficante “Bolota”, procurado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP BA).

A mulher, conhecida como Teinha, estava sendo procurado pela polícia baiana pelos crimes de de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Segundo a polícia, Teinha é a responsável pela administração financeira do grupo, contabilizado os lucros das vendas de drogas. Ela foi presa enquanto ia até um agência bancária.

"Bolota" é procurado pela polícia Crédito: Reprodução