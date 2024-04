SEGURANÇA PÚBLICA

Reconhecimento Facial da SSP atinge 1.500 foragidos da Justiça presos

Mais de 80% dos localizados com o auxílio do Sistema eram procurados por homicídio, latrocínio, estupro e tráfico de entorpecentes

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia alcançou 1.500 foragidos da Justiça na Bahia. Mais de 80% dos localizados com o auxílio do Sistema eram procurados por homicídio, latrocínio, estupro e tráfico de entorpecentes. A última prisão aconteceu no domingo (7), na capital baiana.