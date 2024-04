BAHIA

Pai é preso por tentar matar filha e genro após não aceitar relação

Filho do suspeito também foi preso

O pai e o filho de uma mesma família foram presos nesta sexta-feira (5) por tentativa de homicídio de um casal no povoado da Fumaça, em Brejões, a 278 km de Salvador. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no último dia 1º, quando o homem tentou matar o genro, de 20 anos, com golpes de facão e a sua filha, de 16 anos, também foi lesionada.