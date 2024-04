SALVADOR

Suspeito de matar 'Davi Rifas' é morto pela PM durante confronto na Federação

O suspeito estava com um mandado de prisão temporária em aberto

​Um homem foi morto durante confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde desta terça-feira (2), no bairro da Federação, em Salvador. O homem era suspeito de matar ‘Davi Rifas’, em fevereiro deste ano.

Após os tiros, um homem que portava uma submetralhadora calibre 9 mm foi encontrado ferido. Albert Vasconcelos Góes, de 24 ano, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito estava com um mandado de prisão temporária em aberto pelo homicídio de George David Alves dos Santos, mais conhecido como ‘Davi Rifas’, ocorrido em fevereiro deste ano, no mesmo bairro.

Armas de fogo foram apreendidas. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e o corpo do suspeito removido para o IML.