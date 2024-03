SÃO PAULO

Homem é preso por fazer rifa com armas de fogo como prêmio

O suspeito usava um aplicativos de mensagens para divulgar a venda das rifas em grupos com dezenas de pessoas

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em diversos endereços da capital paulista. Em um deles, três pistolas, munições e mais de 100 cartelas de rifa preenchidas foram apreendidos, com um celular que registrava as transferências via PIX.