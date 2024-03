OPERAÇÃO

Drogas e armas são apreendidas em casarão no Centro Histórico; suspeitos fugiram

Local era usado como ponto do tráfico

A Polícia Civil apreendeu drogas e armas em um casarão na região da Baixa dos Sapateiros, no Centro Histórico de Salvador, durante operação na quarta-feira (20). O imóvel era utilizado como depósito e ponto de venda de drogas mas, na chegada dos policiais, os suspeitos conseguiram fugir pelo telhado em direção a um matagal próximo.

No local foram apreendidos mais de 30kg de entorpecentes, entre cocaína, maconha e pedras de crack, além de duas armas de calibre 12, um simulacro de pistola, balanças e cinco balaclavas.

A apreensão aconteceu em ação de policiais da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), com o apoio do Serviço de Investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). O foco era o combate ao tráfico de drogas na região.