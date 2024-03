EM SALVADOR

Subúrbio, Centro Históricos e Cajazeiras têm os maiores índices de infestação de dengue

Capital baiana enfrenta epidemia da doença

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2024 às 14:48

Prefeitura e Aeronáutica realizam mobilização de prevenção à dengue em Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

Três distritos sanitários de Salvador lideram o ranking de infestação de larvas do mosquito que transmite a dengue: Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras e Centro Histórico. A informação faz parte do Levantamento Rápido de Índice para o Aedes Aegypti (LIRAa) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). De acordo com a pesquisa, larvas foram encontradas em 2,5% dos municípios vistoriados na região do Subúrbio.

No Centro Histórico e em Cajazeiras, os índices de infestação são 2% e 1,3%, respectivamente. Os três bairros possuem taxas maiores do que a média da capital, que é de 1,8.

“Isso significa que foram encontradas larvas do mosquito em quase dois de cada 100 imóveis vistoriados pelas equipes de saúde do município. Este índice aponta um cenário de alerta, mas, no comparativo com o mesmo período do ano passado, houve uma melhora: em janeiro de 2023, a taxa do LIRAa era de 2,4”, pontua a Secretaria de Saúde de Salvador.

A partir dos dados, as ações de prevenção são intensificadas nas localidades, como explica Andrea Salvador, diretora de vigilância de Salvador. “Fazemos a avaliação epidemiológica a partir das notificações para ver onde estão os maiores aglomerados de casos para fazer a intensificação do controle vetorial. Nos distritos com maior número de casos, as ações são planejadas com fumacê e o bloqueio de casos prováveis”, diz.