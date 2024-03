PERIGO

Bahia chega a 17 mortes por dengue, com primeiro óbito de Campo Formoso

Mais um óbito foi confirmado nesta segunda (18)

Publicado em 18 de março de 2024 às 18:30

Ação contra focos de dengue Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Ainda no primeiro trimestre do ano, a Bahia já registra 17 óbitos por dengue. A décima sétima morte foi em Campo Formoso, no Centro-Norte baiano, sendo a primeira perda devido à doença no município. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Os óbitos foram em: Jacaraci (4), Piripá (3), Vitória da Conquista (3), Barra do Choça (1), Campo Formoso (1), Feira de Santana (1), Ibiassucê (1), Irecê (1), Santo Antônio de Jesus (1), Santo Estêvão (1). Em 2024, foram registrados dois óbitos por Chikungunya, nos municípios de Teixeira de Freitas e Ipiaú. Nenhum óbito por Zika foi confirmado.

De acordo com os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Sesab, 272 municípios da Bahia estão em estado de epidemia de Dengue. Outros 34 estão em risco e 7 em alerta. São 62.478 casos prováveis da doença até o dia 16 de março de 2024. No mesmo período de 2023, foram notificados 12.479 casos prováveis, o que representa um incremento de 400,7%.

Também, em 2024, até o dia 16 de fevereiro, foram notificados 5.186 casos prováveis de Chikungunya no estado. Já os casos prováveis de Zika são 654.

Reforço

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, estão sendo enviados ofícios para as prefeituras pontuando a importância de as unidades básicas estarem prontas para dar assistência àqueles com sintomas de dengue e em horário estendido. “O tratamento da dengue é relativamente simples, mas é importante que profissionais acompanhem o paciente e que a pessoa busque uma unidade de saúde assim que apresentar algum sinal ou sintoma da doença”, afirmou.

Ao todo, o Governo do Estado investiu mais de R$ 19 milhões no combate à dengue, através da aquisição de novos carros de fumacês, distribuição de aproximadamente 12 mil kits para os agentes de Combate às Endemias, além de apoio para intensificação dos mutirões de limpeza com o auxílio das forças de segurança e emergência e aquisição de medicamentos e insumos.