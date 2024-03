SAÚDE

Prefeitura e Aeronáutica realizam mobilização de prevenção à dengue em Salvador

Ana Paula Matos, destacou a importância dos trabalhos. “O exemplo, sem dúvidas, arrasta. Fizemos hoje com a Aeronáutica uma atividade de prevenção e cuidado com o bem-estar coletivo. Com cada um fazendo sua parte, adotando boas práticas sanitárias e fiscalizando o seu ambiente, venceremos a batalha contra o mosquito”, afirmou.

O comandante da Base Aérea de Salvador também ressaltou a iniciativa. “Essas casas estão desabitadas, e sabemos que um local que não recebe uma vigilância contínua está mais propício a ter focos de mosquitos, principalmente no momento em que as chuvas se intensificam. Por isso, trabalhar em conjunto com a Prefeitura é fundamental, evitando que o pior aconteça. A gestão está aqui com toda a parte técnica de zoonoses, nos auxiliando no trabalho de limpeza e combate de forma simultânea, para que nossos imóveis estejam livre do mosquito”, explica Coronel Guimarães.